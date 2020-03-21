صور..شركة مياه القليوبية تعقم مراكز خدمة العملاء والمحطات

كتب أحمد حسن

أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم تطهير كافة مواقع الشركة لمواجهة فيروس كورونا ، وفى مقدمتها

مراكز خدمة العملاء ومحطات الشركة وأماكن التجمع وضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن ديوان عام الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، وكذا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية ووقاية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال اللجان المشكلة لمواجهة الأزمات والكوارث، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من جميع جهات الدولة لمكافحة انتشار الفيروس‪.‬

وأشارالجزار، إلى أن الإجراءات تشمل، تكثيف حملات التوعية من خلال المنشورات واللوحات الإرشادية، وتعقيم وتطهير المكاتب والمصاعد والسيارات، ولا سيما مكاتب خدمة المواطنين، وتعقيم الجهات الخدمية‪.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنه فى مقر رئاسة الهيئة تم تكثيف حملات التوعية من خلال المنشورات واللوحات الارشادية، وتم التعاقد مع شركة نظافة تتولى تطهير وتعقيم المبنى بالكامل، مع متابعة تطهير وتعقيم المصاعد والسلالم بصفة دوية باستخدام المنظفات الموصى بها من وزارة الصحة، بجانب قيام الإدارة الطبية بالهيئة بتفعيل خدمة الرسائل النصية ورسائل الواتس أب للتنبيه على العاملين، بالتوجه مباشرة للإدارة الطبية أو مستشفى حميات إمبابة، عند الشعور بأي أعراض برد أو الاشتباه في فيروس كورونا، بينما تقوم إدارة الحركة بالهيئة بتعقيم وتطهير جميع وسائل نقل العاملين بشكل دوري‪.‬