صور .شباب قليوب يعقمون شوارعهم ضد الكورونا ..وتوزيع أكياس مطهرات وكلور على الأهالى

القليوبية نيفين طه

شارك عدد من شباب مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، في تطهير الشوارع وتعقيم وتطهير المساجد لمواجهة فيروس كورونا، حيث تطوع عدد كبير من الشباب في مبادرة شعبية منهم لخدمة الأهالي والحفاظ على صحتهم وسلامتهم هما وذويهم.

وأكد المتطوعين، أن الحملة شملت معظم الشوارع الرئيسية والجانبية بمدينة قليوب والمساجد، حفاظًا على صحة الأهالي المترددين على المساجد، مساهمة في القضاء على فيروس كورونا، حيث أن تلك العمل تطوعي من أجل خدمة أهالي المدينة ،حيث يتم التعقيم بالكلور والكحل والمطهرات، بالأصالة لتوزيع أكياس كلور ومطهرات علي الأهالي للحد من التجار المتلاعبين بغباء أسعارهم وأضاف الشباب المشاركين بتلك العمل التطوعي بعمليات التعقيم أنهم يشعرون بفرحة غامرة بمساعداتهم أهالي مدينتهم.

وأشار المشاركون بالتعقيم أن الحملة أن تلك عمليات التعقيم والتطهير تأتي مساهمة ومساندة لأجهزة الدولة، للتصدي لذلك الفيروس، وأيضا،لمنع والحد من انتشار الفيروس كورونا.