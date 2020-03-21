اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 11:51 م
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صور .. تغريم قاعة أفراح 10آلاف جنيه واستمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية بالإسكندرية

السبت، 21 مارس 2020 10:51 م
صور .. تغريم قاعة أفراح 10آلاف جنيه واستمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية بالإسكندرية قاعة الافراح بالاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث شن حى المنتزة أول شرق الاسكندرية حملة مكبرة، فى إطار الأجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ووفقا لتعليمات محافظ الاسكندرية بغلق الكافيهات وقاعات الافراح والمحلات لحماية المواطنين من انتشار الفيروس.

وتكونت الحملة من مدير إدارة أشغال الطريق والاعلانات ويرافقه كلا من وحدة الإزالة والتدخل السريع ، مسئول الغلق بإدارة رخص المحلات ، حيث تم تغريم 10 الاف جنيه وغلق وتشميع قاعة أفراح بشارع محمد نجيب.

فيما تم اليوم رش وتطهير مبنى ديوان عام الحى لعدم انتشار أى عدوى ، كما تم إعدام أدوات الشيشة المتحفظ عليها ضمن الحملات الدورية على المقاهى لمنع تدخين الشيشة بالمقاهى و ذلك  بتواجد رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع و مفتيش الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

فيما نسق حي شرق الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، مع مديرية الطب البيطري لتطهير وتعقيم ديوان عام الحي وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذها الحي للحد من انتشار فيروس كورونا ومحاولة السيطرة علية ، و  تم تنظيم ندوة توعية حول طرق الوقاية تجنبًا للإصابة بالفيرس لجميع العاملين بالحي بالإضافة إلى وضع اللافتات التي تحمل إرشادات التوعية وطرق الوقاية التي تصدرها منطمة الصحة العالمية، وبقيادة نجوى آمين رئيس حي الجمرك ، وبتواجدالنقيب ياسر رجب رئيس وحدة المرافق ، وسكرتير عام الحي والإدارات المعنية ، تم اليوم إعدام جميع الشيش المتحفظ عليها من المقاهي والكافيهات بكمية تقدر بنحو 400 شيشة.

وفى حى العامرية ثان تم تنفيذ مبادرة التطهير والوقاية تحت رعاية محمد عبدالله رئيس الحى ، وفى وجود سكرتير عام ومدير متابعة رئيس الحى مدير وادارة التطهير ووحدة تكافؤ الفرص والتنمية المحليه ومشاركه شعبيه مجتمعيه من شباب الناصرية القديمة.

كما تم تطهير المدارس والمساجد والاسواق والبيوت والمحلات والجامع الكبير بالكينج، والجامع الأزهرى وشارع السوق ومنطقة الناصرية باجمعها ، كما تم تطهير مبنى الحى.

اغلاق بالشمع الاحمر
اغلاق بالشمع الاحمر
الشمع الاحمر
الشمع الاحمر
قاعة افارح
قاعة افراح
قاعة الافراح بالاسكندرية
قاعة الافراح بالاسكندرية

 

 

 


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