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صور.. تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد "كورونا"

السبت، 21 مارس 2020 03:49 م
صور.. تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد "كورونا" التطهير
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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تواصل منطقة آثار أبو سمبل بمحافظة أسوان، تحت إشراف الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أعمال تطهير وتعقيم المعبد الأثرى فى فترة توقف الزيارة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة التى تتخذها وزارة السياحة والآثار لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً وحمايةً على صحة المواطنين والمترددين على المعبد.

قال الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار  أبوسمبل، إن أعمال التطهير شملت المنشآت الخدمية والإدارية والأرضيات الخشبية داخل المعابد بأبوسمبل، داخل معبد الملك رمسيس ومعبد زوجته نفارتارى، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بأسوان، حرصاً على سلامة وصحة الزائرين والمترددين على المعبد.

وفى سياق متصل، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الحملات المكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان بإشراف من اللواء محمد خالد نائب مدير الأمن بالمرور الميدانى بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يومياً بدءاً من الساعة السابعة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى.

وأشاد أشرف عطية بالوعى الحضارى والمستنير لأبناء أسوان بجميع أنحاء المحافظة واستجابتهم السريعة بالالتزام بقرارات الحكومة وذلك لحماية وسلامة المواطنين من أى أضرار وهو الذى يساهم في تحقيق أعلى الدرجات الوقائية والأمان.

كما أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بمنع إقامة أى سرادقات للاحتفالات والموالد والأفراح ، بجانب عدم فتح أى قاعات للمناسبات العامة، بالإضافة إلى دور السينما والمسارح والملاهى للحد من الاختلاط فى التجمعات الكبيرة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لتحقيق أعلى درجات المواجهة والمجابهة لانتشار مرض كورونا المستجد.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك غرفة عمليات بأشراف من الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ  لمتابعة أى تجاوزات فى هذا الاتجاه، مشدداً على المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية.

 

 

تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا (1)
تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا 

تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا (2)
تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا 

تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا (3)
تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا 

تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا (4)
تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا 

تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا (5)
تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا 

تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا (6)
تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا 

تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا (7)
تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا 

تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا (8)
تطهير وتعقيم معبد أبوسمبل ضد كورونا 

 


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