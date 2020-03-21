صور.. إغلاق 17مقهى ومطعم مخالف بمدينتى بنى سويف واهناسيا

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف والوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا 17مقهى ومطعم مخالف لقرارات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بإغلاق المطاعم والمقاهي بعد السابعة مساء ضمن الاجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة طبقا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا ،
وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أصدر فى وقت سابق عددا من القرارات الهامة ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا(covid_19)، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي للحد من انتشار الفيروس.
حيث قرر المحافظ الغاء كافة الأسواق العشوائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وإغلاق كافة المحال العامة والمقاهي والكافيهات والجيم والسيبرات "يوميا " بداية من الساعة 7 مساءً اليوم وحتى 6 صباح اليوم التالي ،باستثناءالمخابز والصيدليات ومحلات السوبر ماركت والبقالة بكافة أنواعها وأحجامها،ويفضل للمحلات أن تقدم خدمة التوصيل للمنازل"الديلفيري"، بالإضافة إلى الغلق الكامل لكل صالات وقاعات الأفراح ودور المناسبات ،مع منع إقامة السرادقات سواء لتلقى العزاء أوإقامة الأفراح
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