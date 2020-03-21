صور.. إغلاق 17مقهى ومطعم مخالف بمدينتى بنى سويف واهناسيا

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف والوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا 17مقهى ومطعم مخالف لقرارات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بإغلاق المطاعم والمقاهي بعد السابعة مساء ضمن الاجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة طبقا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا ،

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بمتابعة وتنفيذ غلق المحلات من الساعه 7 مساءوحتى الساعة 6 صباحا ، حيث تم غلق وتشميع عدد 5 محلات بالشمع الاحمر لمده ثلاث أيام لعدم الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا "برئاسة يحيى ياسين "بحملة علي المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية ،والتي أسفرت عن التحفظ على 20 شيشه من داخل المقاهي، و 9 وعاء فحم من داخل المقاهي،و 30 طاولة بلاستيك، وإغلاق 7 مقاهي داخل نطاق المدينة،وإغلاق واحد بقرية كوم الرمل، وإغلاق 4 مطاعم مأكولات داخل نطاق المدينه للعمل بعد المواعيد المقررة وتم التحفظ على جميع المضبوطات داخل مخازن الوحده طبقاً للقرارات الصادرة في هذا الشان.