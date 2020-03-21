اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 01:06 م
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صور.. إغلاق 17مقهى ومطعم مخالف بمدينتى بنى سويف واهناسيا

السبت، 21 مارس 2020 01:05 م
صور.. إغلاق 17مقهى ومطعم مخالف بمدينتى بنى سويف واهناسيا جانب من الغلق
بنى سويف هانى فتحى

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أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف والوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا 17مقهى ومطعم مخالف لقرارات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بإغلاق المطاعم والمقاهي بعد السابعة مساء ضمن الاجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة طبقا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا ، 

 
وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بمتابعة وتنفيذ غلق المحلات من الساعه 7 مساءوحتى الساعة 6 صباحا ، حيث تم غلق وتشميع عدد 5 محلات  بالشمع الاحمر لمده ثلاث أيام لعدم الالتزام بقرار  رئيس مجلس الوزراء.
 
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا "برئاسة يحيى ياسين "بحملة علي المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية ،والتي  أسفرت عن التحفظ على 20 شيشه من داخل المقاهي، و 9 وعاء فحم من داخل المقاهي،و 30 طاولة بلاستيك، وإغلاق 7 مقاهي داخل نطاق المدينة،وإغلاق  واحد  بقرية كوم الرمل، وإغلاق 4 مطاعم مأكولات داخل نطاق المدينه للعمل بعد المواعيد المقررة وتم التحفظ على جميع المضبوطات داخل مخازن الوحده طبقاً للقرارات الصادرة في هذا الشان.
 

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أصدر فى وقت سابق عددا من القرارات الهامة ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا(covid_19)، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي للحد من انتشار الفيروس.

حيث قرر المحافظ الغاء كافة الأسواق العشوائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وإغلاق كافة المحال العامة والمقاهي والكافيهات والجيم والسيبرات "يوميا " بداية من الساعة 7 مساءً اليوم وحتى 6 صباح اليوم التالي ،باستثناءالمخابز والصيدليات ومحلات السوبر ماركت والبقالة بكافة أنواعها وأحجامها،ويفضل للمحلات أن تقدم خدمة التوصيل للمنازل"الديلفيري"،  بالإضافة إلى الغلق الكامل لكل صالات وقاعات الأفراح ودور المناسبات ،مع منع إقامة السرادقات سواء لتلقى العزاء أوإقامة الأفراح

 

 
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