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صور.. إدارة بحيرة البردويل تخفف الكثافة بالمصالح الحكومية بشمال سيناء

السبت، 21 مارس 2020 10:05 ص
صور.. إدارة بحيرة البردويل تخفف الكثافة بالمصالح الحكومية بشمال سيناء بحيرة البردويل
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء، انه تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بتخفيف الكثافة بالمصالح الحكومية، أصدر اللواء أمجد ابراهيم الراعية مدير عام بحيرة البردويل قرار بتخفيض العمالة والعمل بنظام التناوب بما لايخل بنظام العمل .

وفى سياق متصل نقل بيان لإدارة البحيرة انه يتم الآن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة ونظافة الاماكن من المياه والرمال، ونظافة أسطح المبانى من المياه التأكد من خلو الصالات والمباني من المياه، ونشر كافة المهمات فى الشمس بعد الأمطار.

وسبق وأعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء فى بيان لها ، انه تم بناءا على تعليمات اللواء امجد ابراهيم الراعية مدير عام بحيرة البردويل بتطبيق قانون الصيد والقبض على اى مخالفات القبض على عربة ربع نقل محملة 700 كيلو جرام اسماك بردويل مهربة على كمين الطريق الدولى باتجاه معدية رقم 6 وتم مصادرة الأسماك والقبض على المسؤول واحالتة للنيابة المختصة ، والتحفظ على العربة لمدة شهر بإدارة بحيرة البردويل .

كما تم تطبيقا للقانون بالسيطرة الكاملة على المسطح المائي لبحيرة البردويل وتطبيق فترة المنع بكل دقة وحزم وحفاظا على المخزون السمكى القبض على سليقة بموتور مخالفة داخل البحيرة بواسطة الدوريات البحرية وتم صرف المكافآة المقررة لهم مبلغ ألف جنيها وتم التحفظ عليها بمخازن المضبوطات بالإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المخالفين الى النيابة .

وكانت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء اعلنت تصديق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على رصف طريق التلول المؤدى من الطريق الدولى الى مرسي التلول  على ساحل بحيرة البردويل بطول 3 كيلو متر والمؤدى الى إدارة بحيرة البردويل، وتوفير الانارة الكاملة للطريق بعد عرض الموضوع بواسطه المدير التنفيذي لبحيرة البردويل لواء أمجد إبراهيم الراعية لتطوير وتنمية مرسي التلول وتسهيل كافة التحركات ونقل الاسماك فى سهولة ويسر وتوفير الوقت وتحقيق التنمية المستدامة للبحيرة .

 

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سيناء

بحيرة البردويل

البحر المتوسط

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