صحة بنى سويف: التنسيق الدائم للإبلاغ اليومى بنسب الاشغال للقادمين من الخارج

بنى سويف- هانى فتحى

أكد كيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف الدكتور محمد يوسف، على استمرار عمل اللجنة التى تم تخصيصها من الطب الوقائى ومكافحة العدوى للتأكد من مطابقة كافة الاشتراطات الصحية والوقائية، والتنسيق مع المستشفيات الخاصة والمستشفى الجامعى فيما يخص هذا الشأن، وكذا التنسيق الدائم مع مديرى الفنادق للابلاغ اليومى بنسب الإشغال للقادمين من الخارج وغيرها من الإجراءات، بالإضافة إلى أنه يجرى التنسيق الدائم مع قطاع الطب الوقائى بالوزارة فى الحالات القادمة من الخارج.

وناقش محافظ بنى سويف مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف الوضع الصحى والموقف الحالى لأية حالات قد يشتبه فيها، وتفعيل غرفة الأزمات على مدار الـ 24 ساعة، والتى تضم الطب الوقائى والرعاية الأساسية والطوارئ والصيدلة والتموين الطبى، مطمئنا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، واتخاذ ما يلزم لضمان توافر كافة المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى، وتوفير مخزون إستراتيجى من الأدوية، وذلك بالتنسيق الدائم مع الوزارة، والتنسيق الكامل والمباشر على مدار اللحظة مع كل المستشفيات فى حالة الابلاغ عن حالات مشتبه فيها لسرعة نقلها لمستشفيات العزل لأخذ العينات اللازمة التى يتم إرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من وجود الفيروس من عدمه.

وشدد محافظ بنى سويف على استمرار تنفيذ الخطة الميدانية للمرور على المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، ومتابعة الحالات التى قد يشتبه بها، والتنسيق مع مديريات الخدمات الأخرى للتوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بجانب ضمان سرعة الرد على استفسارات المواطنين على الرقمين 2207147 و2207106، بلجنة إدارة الأزمات بمديرية الصحة وإدارة الطب الوقائى بالمديرية، للإبلاغ عن الاشتباه فى أية حالات مصابة بفيروس كورونا، وللاستفسار الإرشادات الطبية الخاصة بالفيروسية المعدية.