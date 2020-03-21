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صحة الدقهلية تنشر لافتات تحث المواطنين على الالتزام بمنازلهم لحماية أنفسهم وأسرهم

السبت، 21 مارس 2020 04:58 م
صحة الدقهلية تنشر لافتات تحث المواطنين على الالتزام بمنازلهم لحماية أنفسهم وأسرهم لافتات تحث المواطنين على الالتزام بمنازلهم
الدقهلية شريف الديب

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نشرت مديرية الصحة بالدقهلية، فى عدد من شوارع مدينة المنصورة، وبالشوارع والميادين الرئيسية، بعض اللوحات اللارشادية لتوعية وحث المواطنين، بأهمية الحماية من فيروس كورونا، والالتزام بالتعليمات وعدم النزول الي الشوارع، والجلوس فى المنزل.

وقد حملت بعض اللافتات نصائح مثل احمي نفسك تحمي غيرك، اسبوعين مش كتير كل ثانية بتفرق فى حياتك ازم المنزل واجعل النزول للضرورة، ولافتة أخري تحمل كفاية لامبالاة واحمي نفسك واسرتك.

وقد شهدت محافظة الدقهلية ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس الكورونا، وتوفي اثنين من أبناء المحافظة متأثرين بإصابتهم، وعلى الفور اتخذت المحافظة عدة إجراءات لتطهير وتعقيم كل المنشآت الحيوية بالمحافظة، وتنفيذ قرارات رئيس الوزراء بنظام العمل، وغلق المحلات الساعة 7 مساءا، والالتزام بغلق سناتر الدروس الخصوصية منعا لانتشار وانتقل الفيروس.

وتجدر  اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انه تم توفير 150 ماكينة للرش والتطهير والتعقيم من خلال احدى المؤسسات الاستثمارية  فى مجال الانتاج الزراعى بمحافظة الدقهلية، وقد جه المحافظ الشكر والتقدير لمسئولى المؤسسة ودعمهم ومبادرتهم الطيبة والتى تؤكد اصالة معدن الشعب المصرى وانتمائه العميق لبلدهم والذى دائما مايظهر وقت الازمات، واشار المحافظ ان هذا الدعم يساهم وفى توسيع  واستمرار  تنفيذ  منظومة الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا على اوسع نطاق واوضح د. مختار ان هناك متابعة على مدار الساعة لتنفيذ حزمة الاجراءات الاحترازية المتخذه من قبل اجهزة المحافظة وخاصة  أعمال التطهير  والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا وحرصا على الصحة العامة،و اكد ان هناك سعى مستمر من جانبه لتعزيز مبادرات ومساهمات المجتمع المدنى فى هذا الشأن والعمل على  توفر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

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الدقهلية

محافظة الدقهلية

فيروس كورونا

صحة الدقهلية

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