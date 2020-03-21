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شهادات من أطباء أتراك تكشف عن وصول تركيا لـ145 ألف مصاب بكورونا

السبت، 21 مارس 2020 05:05 ص
شهادات من أطباء أتراك تكشف عن وصول تركيا لـ145 ألف مصاب بكورونا الطبيب التركى
كتب محمود العمرى

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كشف أحد الأطباء بمستشفى جامعة ميديبول التركية، محمد أمين أكيونلو، فى تصريحات خطيرة نشرها موقع تركيا الآن، حول تفشى وباء كورونا المستجد فى تركيا، مؤكدًا أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 19» صل هناك إلى 145 ألف حالة.

وجاءت تصريحات الأخصائى بالمستشفى التى يعد وزير الصحة التركى فخر الدين قوجا بين مؤسسيها، خلال رده على الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا فى تركيا: "إذا اكتشفت حالة كورونا واحدة، فهذا يعنى أن هناك 400 حالة لم نتمكن من اكتشافها فى المجتمع. هناك حوالى 1000 حالة أخرى فى المجتمع أمام كل حالة وفاة"، وأكد أن هناك حوالى 145 ألف حالة إصابة فى تركيا، قائلًا "الوضع كذلك بالفعل".

ارتفاع حالات كورونا فى تركيا بشكل كبير، لم يكن ما قاله الطبيب التركى، بل ظهر فيديو لطبيبة تركية، تؤكد أن أنقرة لديها آلاف المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تقول الطبيبة التركية خلال الفيديو: الآن نستطيع أن نقول إن الإصابات بلغت الآلاف، فالحالات بلغت الآلاف وليس المئات كما يقال.

وتابعت الطبيبة التركية خلال الفيديو: إسطنبول خطيرة للغاية، وبدأت أنقرة تتحول لبؤرة خطيرة أيضًا، وهناك مصابون فى شرق تركيا ومدينة فان ومدينة قيصرى أيضًا، بها ثلاثة مصابين قادمين من العمرة .

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن المطهرات تصدرت قائمة أكثر المنتجات التى سجلت أسعارها زيادة جنونية فى تركيا تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع سعر 50 ملى من عبوة المطهر إلى 90 ليرة بعدما كان يبلغ سعر اللتر منها نحو 42 ليرة فى 25 من فبراير الماضى ما يعكس زيادة بنحو 4 آلاف و185% فى أسعار المطهرات.

أحد مواقع التسوق الإلكترونى كشف عن نفاذ المطهرات التى يبلغ حجم العبوة منها لترا وارتفاع المطهرات التى يبلغ حجم العبوة منها 50 مللى لتر إلى 90 ليرة، فيما نقلت الصحيفة التركية المعارضة عن أيكوت.أ، الشريك فى الشركة الموردة المتهمة بالتسبب فى هذه الزيادة الجنونية، قوله إن هدفهم ليس ربح مزيد من الأموال وإنهم تلقوا طلبية كبيرة مساء الخامس والعشرين من فبراير بلغت نحو 4 آلاف طلبية جديدة، وإنهم أوقفوا بيع المنتجات عقب تزايد الطلب عليها، مؤكدا أن المنتج الذى يُباع على مواقع التسوق الإلكترونى بسعر 250 ليرة ليس منتجهم، فيما تتولى نحو 3-4 شركات كبرى فى تركيا إنتاج سائر المطهرات التى تُباع بالسوق المحلية.


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