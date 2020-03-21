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شركة سلع فاخرة فرنسية تطلب 40 مليون كمامة من الصين لمواجهة كورونا

السبت، 21 مارس 2020 10:52 م
شركة سلع فاخرة فرنسية تطلب 40 مليون كمامة من الصين لمواجهة كورونا مستلزمات وقاية
كتب: أحمد علوى

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طلبت شركة "إل.في.إم.إتش" الفرنسية، أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم، 40 مليون كمامة طبية من مورد صيني لمساعدة البلاد في التصدي لفيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم السبت إن أول دفعة وتبلغ عشرة ملايين كمامة ستصل في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها ستسلم إلى القطاع الصحي الفرنسي لتوزيعها على المحتاجين لها في مطلع الأسبوع المقبل.

وتكافح الدول في أنحاء العالم للتصدي لأكبر أزمة صحية عامة منذ وباء الانفلونزا عام 1918 وذلك في ظل نقص الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت اليوم السبت، حظر التجوال في بعض المدن في إطار مكافحة انتشار فيروس كوورنا المستجد.

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، انه سيتم استخدام طائرات بدون طيار في العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة انضباط المواطنين وسهولة احتواء لضمان احتواء السكان، وفقاً لما قاله رئيس شرطة باريس ، ديدييه لالمينت ، وتم اجراء أول اختبارات لجهاز المراقبة الجديد هذا ، والذي يهدف إلى التعرف بسهولة أكبر على المواطنين الذين لا يحترمون التدابير.

وتمتلك شرطة باريس نحو عشرين طائرة بدون طيار، والتي يمكن أن تطير على ارتفاع 150 مترًا، وقال محافظ شرطة باريس ديدييه لاليمنت لوسائل الإعلام "أن التكنولوجيا تساعدنا ، لكنها ليست كافية، فالوجود البشري أمر حاسم ، وليست طائرة بدون طيار ستحل محل ضابط شرطة ".

وفي نيس (ألب ماريتيم) ، سمحت المحافظة للشرطة باستخدام طائرة بدون طيار مزودة بمكبر صوت، لتبث رسالتين مسجلتين: "يحظر خروج الجميع إلى خارج المنزل بدون استثناء" والرسالة الثانية، "يرجى الحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن متر واحد بين كل شخص". كما تم استخدام طائرة هليكوبتر للدرك ، في حين تم حظر الوصول إلى شواطئ جبال الألب البحرية".

 

 


فرنسا

كورونا فى فرنسا

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