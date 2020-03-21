سنغافورة تسجل أول حالتى وفاة بالكورونا

رويترز

أعلنت سنغافورة اليوم السبت عن أول حالتى وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا وقالت إنهما لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى.

وقالت وزارة الصحة إن سيدة سنغافورية عمرها 75 عاما ورجلا إندونيسيا يبلغ من العمر 64 عاما توفيا صباح السبت.

كانت سنغافورة قد أكدت إصابة 385 شخصا بألفيروس وتفادت، حتى الإعلان الأخير، حدوث وفيات منذ ظهور ألفيروس بها فى أوآخر يناير كانون الثاني.

وقال وزير الصحة جان كيم يونج للصحفيين "أعلم أن أبناء سنغافورة سيتملكهم القلق والجزع، لكن علينا أن نتحلى بالشجاعة وألا نستسلم للفزع".

وحتى أمس الجمعة، تماثلت 131 حالة للشفاء التام فى سنغافورة.