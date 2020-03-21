اليوم السابع
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سنغافورة تسجل أول حالتى وفاة بالكورونا

السبت، 21 مارس 2020 08:00 ص
سنغافورة تسجل أول حالتى وفاة بالكورونا كورونا ارشيفية
رويترز

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 أعلنت سنغافورة اليوم السبت عن أول حالتى وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا وقالت إنهما لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى.
 
وقالت وزارة الصحة إن سيدة سنغافورية عمرها 75 عاما ورجلا إندونيسيا يبلغ من العمر 64 عاما توفيا صباح السبت.
 
كانت سنغافورة قد أكدت إصابة 385 شخصا بألفيروس وتفادت، حتى الإعلان الأخير، حدوث وفيات منذ ظهور ألفيروس بها فى أوآخر يناير كانون الثاني.
 
وقال وزير الصحة جان كيم يونج للصحفيين "أعلم أن أبناء سنغافورة سيتملكهم القلق والجزع، لكن علينا أن نتحلى بالشجاعة وألا نستسلم للفزع".
 
وحتى أمس الجمعة، تماثلت 131 حالة للشفاء التام فى سنغافورة.
 
وأعلنت حكومة سنغافورة  إخضاع جميع المسافرين الذين يصلون البلاد لحجر صحى إلزامى لمدة 14 يوما؛ وذلك فى ظل تفشى فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19).
وأوضحت وزارة الصحة- فى بيان أوردته شبكة "سى إن إن" الأمريكية- أنه سيتم إصدار إشعارات البقاء فى المنزل لجميع المسافرين الوافدين والتى تطالبهم بالبقاء فى أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما بعد دخول سنغافورة وتقديم ما يحدد ويثبت أماكن إقامتهم خلال تلك ألفترة.
كما أفادت الوزارة أنه سيستمر حظر دخول القادمين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا، ونصحت جميع مواطنى البلاد بتأجيل السفر إلى الخارج فوريا لتقليل احتمالات جلب ألفيروس إلى داخل البلاد. 
يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد فى سنغافورة وصلت إلى 152 حالة.
 
 

وأعلنت السلطات المعنية فى سنغافورة، عن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أعلى حصيلة يومية للإصابة بألفيروس فى البلاد.

 

وكانت سنغافورة، قد اعلنت إنها ستغلق جميع المساجد لمدة خمسة أيام على الأقل، لتطهيرها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن ارتبط عدد من المصلين فى سنغافورة حضروا مؤتمرا إسلاميا فى ماليزيا المجأورة بحالات إصابة، وقال المجلس الإسلامى فى سنغافورة أن الإغلاق بدأ يوم الجمعة الماضى والسلطات تحأول تعقب 90 سنغافوريا حضروا المؤتمر الذى استمر ثلاثة أيام فى كوالالمبور عاصمة ماليزيا.

 

وألغت طوائف دينية أخرى تجمعات فى سنغافورة فى الأسابيع الماضية فى محأولة لوقف انتشار ألفيروس الذى أصاب 178 شخصا فى المدينة.

 


سنغافورة

كورونا

فيروس

الحجر الصحى

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