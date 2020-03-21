اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سقوط الأمطار على شوارع العريش.. وتباطؤ حركة مرور السيارات

السبت، 21 مارس 2020 03:50 م
سقوط الأمطار على شوارع العريش.. وتباطؤ حركة مرور السيارات الأمطار تعيق حركة المرور فى العريش
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسببت الأمطار المتواصل هطولها فى إعاقة حركة السير بشوارع مدينة العريش وتحولها لبرك .

وقال الأهالي إن الأمطار بدأت في التساقط من عصر أمس الجمعة، ولا تزال تتساقط بشكل متقطع مابين خفيفة ومتوسطة.

وتجمعت المياه على مسارات الطرق وكونت برك قطع بعضها حركة السير على مسارات طرق فرعية فى الأحياء وفى اماكن اخرى أعاقها على مسارات شارع جسر الوادى ومدخل كوبرى ابوصقل، ومناطق الأيوبي وظلال النخيل والمساعيد والعبور والريسة والمرحلة.

وتراجعت حركة السير فى شوارع المدينة بشكل ملحوظ، وانشغل أصحاب المحلات فى جرف المياه وتصريفها فى البلاعات.

وكان محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، قال فى بيان له، إنه يتابع سحب مياه الأمطار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم حتى الآن سحب ما يقرب من100متر مياه، ويتم الاستفادة منها في المنتزهات بالمدينة.

وكان هطول الأمطار بدأ عصر أمس وتواصل بشكل متقطع حتى صباح اليوم، حيث تسببت الأمطار فى تكون برك مياه أعاقت سير الحركة على الطرق والشوارع داخل مدن العريش وبئر العبد، وتسببت فى جريان المياه مجددا فى مجارى الوديان بمناطق جنوب العريش ورفح ومركز الحسنة بوسط سيناء.

أعلنت مجددا محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد، ولم تتلق غرفة عمليات المحافظة أى بلاغات بحوادث.

أعلن اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، وأنه أصدر توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وأهاب المحافظ بالمواطنين من عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترات تساقط الأمطار، وذلك حرصًا على السلامة العامة لهم وحفاظًا عليهم.

من جانبه، أكد العميد أسامه الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

كانت محافظة شمال سيناء شهدت الاسبوع الماضى تقلبات جوية وسيول بمركزى الحسنة ونخل ومجرى وادى العريش، تسببت في اضرار لحقت بمنازل أهالي وشبكات الإنارة.

وأعلنت مديرية الزراعة بشمال سيناء، جاهزيتها لتوفير معدات ميكنة زراعية حال استقرار الأوضاع الجوية لمساعدة المزارعين فى حرث الأرض بعد ريها بمياه السيول والأمطار.

IMG_3577
 
 
 

 

IMG_3565
 
 
 

 

IMG_3580
 

 

 

 


شمال سيناء

بئر العبد

سيناء

مياه الامطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة