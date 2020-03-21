سقوط الأمطار على شوارع العريش.. وتباطؤ حركة مرور السيارات

شمال سيناء - محمد حسين

تسببت الأمطار المتواصل هطولها فى إعاقة حركة السير بشوارع مدينة العريش وتحولها لبرك .

وقال الأهالي إن الأمطار بدأت في التساقط من عصر أمس الجمعة، ولا تزال تتساقط بشكل متقطع مابين خفيفة ومتوسطة.

وتجمعت المياه على مسارات الطرق وكونت برك قطع بعضها حركة السير على مسارات طرق فرعية فى الأحياء وفى اماكن اخرى أعاقها على مسارات شارع جسر الوادى ومدخل كوبرى ابوصقل، ومناطق الأيوبي وظلال النخيل والمساعيد والعبور والريسة والمرحلة.

وتراجعت حركة السير فى شوارع المدينة بشكل ملحوظ، وانشغل أصحاب المحلات فى جرف المياه وتصريفها فى البلاعات.

وكان محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، قال فى بيان له، إنه يتابع سحب مياه الأمطار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم حتى الآن سحب ما يقرب من100متر مياه، ويتم الاستفادة منها في المنتزهات بالمدينة.

وكان هطول الأمطار بدأ عصر أمس وتواصل بشكل متقطع حتى صباح اليوم، حيث تسببت الأمطار فى تكون برك مياه أعاقت سير الحركة على الطرق والشوارع داخل مدن العريش وبئر العبد، وتسببت فى جريان المياه مجددا فى مجارى الوديان بمناطق جنوب العريش ورفح ومركز الحسنة بوسط سيناء.

أعلنت مجددا محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد، ولم تتلق غرفة عمليات المحافظة أى بلاغات بحوادث.

أعلن اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، وأنه أصدر توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وأهاب المحافظ بالمواطنين من عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترات تساقط الأمطار، وذلك حرصًا على السلامة العامة لهم وحفاظًا عليهم.

من جانبه، أكد العميد أسامه الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

كانت محافظة شمال سيناء شهدت الاسبوع الماضى تقلبات جوية وسيول بمركزى الحسنة ونخل ومجرى وادى العريش، تسببت في اضرار لحقت بمنازل أهالي وشبكات الإنارة.

وأعلنت مديرية الزراعة بشمال سيناء، جاهزيتها لتوفير معدات ميكنة زراعية حال استقرار الأوضاع الجوية لمساعدة المزارعين فى حرث الأرض بعد ريها بمياه السيول والأمطار.











