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رصف مدخل قرية دمليج الرئيسى فى المنوفية بتكلفة 4.5 مليون جنيه

السبت، 21 مارس 2020 07:00 ص
رصف مدخل قرية دمليج الرئيسى فى المنوفية بتكلفة 4.5 مليون جنيه رصف طرق - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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أعلن المهندس علي عبد الدايم، مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى رصف مدخل قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مضيفا أنه سيتم رصف مدخل القرية الرئيسى بتكلفة 4 مليون و500 ألف جنيه.

 

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل على رصف الطرق الأخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعة بكل مركز ومدينة.

 

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قد أعلن أنه اعتماد مالى 250 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية بمحافظة المنوفية، عن طريق برتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والنقل وتعد تلك الخطوة إهتمامات رئاسية لرصف الطرق الداخلية.

 

وأضاف محافظ المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم اعتماد 250 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وسوف يتم رصف الطرق عن طريق  الهيئة العامة للطرق والكبارى.

 

وأكد المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه سوف يتم رصف 14 طريقا هام بالطرق الداخلية بمحافظة المنوفية ومنها 6 طرق تخدم الطريق الاقليمى بمدن منوف والباجور وأشمون شبين الكوم وقويسنا ،بالإضافة إلى رصف الطرق الداخلية الهامة بالمحافظة والتى تربط المراكز ببعض.

 

وأشار إلى أن الاعتماد المالى الكبير لم تشهده محافظة المنوفية من قبل، مؤكدا أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بذل مجهود كبير من أجل توفير تلك الاعتمادات لرصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة .
 

 


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