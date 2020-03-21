اليوم السابع
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رش شوارع مدينة الغردقة بمواد مطهرة لمواجهة فيروس كورونا.. صور

السبت، 21 مارس 2020 04:26 م
رش شوارع مدينة الغردقة بمواد مطهرة لمواجهة فيروس كورونا.. صور تعقيم شوارع الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بالتنسيق مع أدارة الأمراض المتوطنة، بمديريك الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برش وتطهير شوارع مدينة الغردقة بمواد مطهرة ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير بالمدينة بالكامل.

وأكد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، أن أعمال رش الشوارع بمواد مطهرة يأتي ضمن خطة التطهير الكاملة بالمدينة والتي تضم الشوارع والمدارس والمساجد والكنائس والمنشآت الحكومية والمنشآت السياحية بالمدينة، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأضاف رئيس المدينة أن حملة الرش استهدفت تطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق المواجهة للمنازل بنطاق المدينة، وتطهير وتعقيم أسطح المنشآت والطرقات والممرات والحمامات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي مع استمرار الفاعليات التي تحوي تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

كانت أعلنت أمس مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وتكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالقيام بأعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد  COVID-19 وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

وأكدت المديرية فى بيان لها امس أن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وجه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، والفرق بالإدارات الصحية بالغردقة وغارب وسفاجا ومرسى علم والقصير والشلاتين للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وكان شدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، كل في نطاق اختصاصه، بالتنبيه على أصحاب المحال العامة والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، وأنه في حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يغلق المحال فورًا وتقطع كافة المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

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