رئيس مدينة الأقصر يقود حملة ضد المطاعم والمقاهى المخالفة لقرار الغلق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء أمس الجمعة، توجيهاته لرئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، للقيام بأعمال حملة تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الأقصر، بالتعاون مع كافة القيادات التنفيذية والأمنية بمدينة الأقصر، حيث فاجئ الحملة كل من اللواء طارق علام مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، لمتابعة الحالة الأمنية وخط سير الحملة والمرور الدوري، للتأكد من التزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة، وتم ضبط 9 مخالفات للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أشاد رئيس مدينة الأقصر خلال الجولة، بإستجابة الغالبية العظمي من أبناء مدينة الأقصر لقرار الغلق مقدما لهم الشكر على معاونة الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاص بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز والمحال التجارية ووحدات الطعام المتنقلة بمختلف أنحاء الجمهورية وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك من الساعة السابعة مساءًا إلى السادسة صباحًا حتى 31 مارس الجاري، كإجراء احترازى للحد من التجمعات وتفعيلًا للإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ويستثنى من القرار المخابز ومحال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، مساء أمس الجمعة، لليوم الثانى على التوالى استجابة عدد كبير من المقاهي والكافيتريات والمحلات والأندية الرياضية ومراكز الشباب، لتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بغلق أماكن التجمعات من السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً، وخرجت حملة بقيادة رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومديرية أمن الأقصر لإغلاق كافة المحلات المخالفة للقرار.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه تم إطلاق حملات مكبرة بهدف السيطرة على الأوضاع وإغلاق كافة المقاهى والمطاعم بالمدينة، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة غلق المقاهى والمطاعم وأماكن التجمعات من السابعة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك طبقاً لتوجيهات المستشار المحافظ مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تابع الحملات برفقة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وجمال مرعزى سكرتير عام المدينة.



حملة لغلق المطاعم والمقاهى



حملة لغلق المطاعم والمقاهى



حملة لغلق المطاعم والمقاهى



حملة لغلق المطاعم والمقاهى