رئيس جهاز العاشر من رمضان: منافذ للصوب الزراعية بأحياء المدينة

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه قام بالتواصل مع قيادات القوات المسلحة بمدينة العاشر والمسئولة عن الصوب الزراعية، لعمل منافذ متنقلة للصوب بمجاورات وأحياء المدينة لتخفيف العبء علي المواطنين.

وتابع"شاهين" أن ذلك يأتي بعد فض الأسواق الأسبوعية واليومية بجميع مجاورات وأحياء المدينة، وحتى لا يتعرض الأهالى لجشع بعض التجار،وسوف يتم تشكيل لجان لمتابعة محلات البقالة.

وكان قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إنه تم شن حملات مكبرة علي أسواق الخضار بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لتنفيذ قرارات الدولة في منع التجمعات بالأسواق ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وبإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى ،نائب رئيس الجهاز للتنمية علي لجنة الأسواق، وبقيادة المهندس جمعة محمد رئيس لجنة الاسواق، و المهندس محمد حلاوة، رئيس إدارة الإشغالات.

وتابع رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه تم فض الأسواق بالمجاورات 14 و15 و30 و54 والحي 15 والحي 16، كما تم فض جميع التجمعات البسيطة سواء خلف العمارات أو علي نواصي الشوارع والطرق الرئسية.