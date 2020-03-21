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ذا ميرور: مباحثات واشنطن مع طالبان ربما تؤدى إلى تسليم الظواهرى لأمريكا

السبت، 21 مارس 2020 10:43 ص
ذا ميرور: مباحثات واشنطن مع طالبان ربما تؤدى إلى تسليم الظواهرى لأمريكا أيمن الظواهرى
كتبت رباب فتحى

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تحت عنوان " "عقل طالبان المدبر وراء أحداث 11 سبتمبر  يمكن القضاء عليه قريباً"، كشفت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية فى تقرير خاص أن هناك إمكانية لتسليم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى – الموضوع على رأسه مكافأة 20 مليون إسترلينى لاعتقاله- إلى الاستخبارات الأمريكية بعد مباحثات السلام مع حركة طالبان.

 

وقالت الصحيفة إن وكالات المخابرات الغربية تقترب من العقل المدبر الأخير من منفذى أحداث 11 سبتمبر، بعد محاولة قتله في ضربات صاروخية على مدى السنوات الـ 18 الماضية لكنه بقي متقدماً بخطوة على وكالة المخابرات المركزية.

ولكن الآن ، يمكن أن تؤدي محادثات السلام مع طالبان إلى تسليم الرجل البالغ من العمر 67 عامًا ، والذي يعتقد أنه مختبئ على طول الحدود الأفغانية الباكستانية.

قال ضابط مخابرات بريطاني سابق: "بصفته أحد مهندسي هجمات 11 سبتمبر ، فإن استهدافه سيكون إضافة ضخمة لرئيس أمريكي مثل ترامب. الظواهري أصبح مكشوفا للغاية بسبب الأحداث الأخيرة ، خاصة إذا كان على حدود باكستان وأفغانستان ، وهي منطقة يحتمل أن تسيطر عليها طالبان. الجماعات المحلية لن تريد أن تشعر بالحرج بسبب وجود الظواهري."

وأضاف "من المحتمل أن يتم تبادل المعلومات الاستخبارية عن مكان وجوده ، ويمكن أن يؤدي ذلك بسهولة إلى القضاء عليه".

وأشار وفقا لصحيفة "ميرور" إلى أنه "لا يمكنك الاستهانة بالطاقة الأمريكية للانتقام من هجمات 11 سبتمبر ، لذا لا يزال هناك الكثير من الالتزام بتعقب الظواهري."

وأكد أن " هذه ستكون نتيجة سياسية مرحب بها لترامب."

 

وأوضحت الصحيفة أن الجراح المصري السابق ، المعروف باسم "المعلم" ، يقود 40 ألف عنصر. و ظهر للمرة الأخيرة في فيديو عام 2014 دعا فيه إلى عودة تنظيم القاعدة في الهند.

 

 

 

 


القاعدة

الظواهرى

تنظيم القاعدة

ترامب

مباحثات طالبان

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