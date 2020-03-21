خبير تركى: فيروس كورونا ينتشر فى تركيا بمعدل أكبر من إيطاليا

كتب هاشم الفخرانى

كشف خبير تركي النقاب عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا بمعدل أسرع من الإصابات خلال نفس المرحلة في إيطاليا، حسبما أفاد موقع أحوال التركي.

وقال البروفيسور مايكل تانتشوم، الباحث في المعهد النمساوي للسياسة والأمن الأوروبي في فيينا، إن معدل زيادة الحالات في تركيا مثير للقلق، مضيفاً: "ستحدد الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت تركيا سوف تسير على خطى أوروبا الغربية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات الإصابة.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا إلى 670 حالة فيما صعدت تركيا من تحركاتها من أجل التصدي لانتشار الفيروس هذا الأسبوع، حيث أجرت 1981 اختبار يوم الخميس ، وأدخلت 9800 شخص في الحجر الصحي، و ألغت جميع الأحداث العامة وحثت مواطنيها على البقاء في منازلهم.

كما كشف محمد أمين أككوينلو الطبيب المختص بأمراض الصدر في مستشفى مديبول الجامعى، النقاب عن أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا قد وصل إلى 145 ألف حالة إصابة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له فى برنامج Para Gündem الذى تقدمه إيبرو باقى، بقناة هابرترك التلفزيونية، إن كل حالة يتم تشخصيها يكون وراءها 400 حالة أخرى لم يتم تشخيصها، وأن كل حالة وفاة يكون وراءها تقريباً 1000 حالة أخرى".

فيما أعلن وزير الصحة التركى فخرالدين كوجا، في بيان على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد 5 مواطنين آخرين بسبب فيروس كورونا. كما أعلن فى البيان نفسه أن عدد حالات الإصابة قد ارتفع إلى 670 حالة.

وفيما يتعلق بالوضع مؤخراً قال فخرالدين كوجا، "تم اختبار 3656 حالة اشتباه في الـ 24 ساعة الماضية. وكان عدد الحالات الإيجابية 311. كما فقدنا 5 من مرضانا، ليكون عدد المتوفيين بسبب الفيروس 9 حتى الآن، وجميعهم من كبار السن لدينا، دعونا نحمي كبار السن".