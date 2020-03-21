حملة تطهير وتعقيم مكاتب الموظفين بحي ثان الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قامت رئاسة حي ثان الزقازيق اليوم السبت بحملة تطهير وتعقيم مكاتب الموظفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت ثناء فوزي رئيسة الحي على ضرورة النظافة العامة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والتوعية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كما أكدت رئيسة الحي أن الحملات المستمرة على مدار اليوم ضد أي تجمعات أو استخدام المقاهي الشيشة، كما يتم عمل حملات مسائية للتأكد من إغلاق كافة المحال والمقاهي للحد من انتشار الفيروس.

وناشدت رئيسة الحي المواطنين بمساعدة الدولة في القضاء على هذا الوباء الخطير وذلك من خلال اتباع الإجراءات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن.

وتمكنت إدارة تحسين البيئة برئاسة حي ثان الزقازيق من رفع مياه الأمطار من نفق حسن صالح بعد تعرض مدينة الزقازيق لسقوط أمطار خفيفة مصحوبة برياح شديدة مساء اليوم الجمعة.

وأعلن الحي حالة الطوارئ بإدارات الحي المختصة والاستعداد بالدفع بمعدات فور سقوط الأمطار في أي وقت لرفع أي مياه تتجمع من الأمطار، لافتة إلى أن الوضع مستقر حتى كتابة هذه السطور.

وأكدت رئيسة الحي على أهمية الجاهزية في التعامل مع أزمة الأمطار حيث كلفت قسم الإنارة برفع حالة الطوارئ لمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق وخاصة في موجات تقلبات الطقس.