حملات ببلبيس والزقازيق والحسينية للتأكد من غلق المحال التجارية والمطاعم

وشنت حملات فى مراكز الزقازيق وبلبيس والحسينية وفاقوس، وعدد من المراكز الأخرى.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، للجهاز التنفيذى بغلق المطاعم والمقاهي والكافيهات والكافيتريات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية والمولات، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفية ووحدات الطعام المتنقلة، وذلك بدءا من الساعة السابعة مساء أمس وحتى السادسة صباحا حتى 31 مارس 2020 أمام المواطنين كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

يشار أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات ببلبيس والزقازيق والحسينية بالشوارع

حملات ببلبيس والزقازيق والحسينية بالشوارع