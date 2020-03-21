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حاكم ولاية نيويورك يعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لـ10356 حالة

السبت، 21 مارس 2020 05:53 م
حاكم ولاية نيويورك يعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لـ10356 حالة ضحايا كورونا
كتب عامر مصطفى

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أعلن حاكم ولاية نيويورك، ارتفاع عدد الإصابات فى ولاية نيويورك إلى 10356، وذلك حسبما أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل.

علقت باكستان، اليوم السبت، كل الرحلات الجوية لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا فى حين كثفت حكومات دول جنوب آسيا ذات الكثافة السكانية العالية جهودها لاحتواء الفيروس.

كما طلب المسؤولون الباكستانيون من المواطنين عزل أنفسهم لمدة 45 يوما آخرين على الأقل بعد أن سجلت البلاد ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 534.

وقالت وزارة الطيران المدنى فى بيان "قررت حكومة باكستان تعليق كل رحلات الركاب الدولية والرحلات المستأجرة والرحلات الخاصة إلى باكستان اعتبارا من 21 مارس 2020 إلى الرابع من أبريل"، وشددت سلطات بنجلادش القيود الحدودية فيما ألقت شرطة سريلانكا القبض على أكثر من 24 شخصا بتهمة انتهاك حظر التجول المفروض على مستوى البلاد.

ومنطقة جنوب آسيا التى يعيش فيها 1.9 مليار نسمة تبدو أقل تضررا من أنحاء أخرى من العالم لكن وتيرة الإصابات الجديدة فى باكستان والهند ونيبال وبوتان وسريلانكا تتسارع، وسجلت المنطقة فى المجمل 869 إصابة بكورونا وسبع وفيات.


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