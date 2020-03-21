جهاز العاشر من رمضان استمرار المرور علي الأحياء لرفع الإشغالات والمخالفات

الشرقية- فتحية الديب

يواصل جهاز العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس خالد شاهين رئيس الجهاز والمشرف على جهاز خليج السويس، المرور علي جميع أحياء ومجاورات المدينة، وتم رفع جميع الإشغالات والمخالفات أمام المحلات الغير ملتزمة.

وحرص قسم إدارة الإشغالات بجهاز العاشر، برئاسة المهندس محمد حلاوة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالشرقية، برئاسة اللواء أحمد ذكي، نائب مدير أمن الشرقية، علي مصادرة الشيش من الكافياهات.

في سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية العديد من الأسواق وما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن

والأحياء بالتنسيق مع إدارتي شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ لتوجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مناشد المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة حرصا على سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية.

وكان المحافظ اصدر قراراً بمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرتي مديريات ( التموين - الصحة - الطب البيطري) بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الاسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق والاطمئنان على صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.