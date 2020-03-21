اليوم السابع
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جامعة أسيوط تعقد جلسة طارئة لمتابعة سير العملية التعليمة

السبت، 21 مارس 2020 11:30 ص
جامعة أسيوط تعقد جلسة طارئة لمتابعة سير العملية التعليمة جلسة طارئة لجامعة أسيوط
أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

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تلقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تقريراً من نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب عن الجلسة الطارئة التي ترأسه المجلس شئون طلاب الجامعة والتي تضم وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب والتي شهدت حضور رؤساء اتحادات الطلاب بمختلف الكليات وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية خلال فترة تعطيل الدراسة وأبرز مطالبهم والمشاكل التي تواجه طلاب الجامعة في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وصرح الدكتور شحاتة غريب إلى أنه تم خلال اللقاء عرض مشاكل الطلاب عن طريق رئيس اتحاد كل كلية واليسيرات المطلوب تقديمها لهم خلال فترة استكمال الفصل الدراسي الثاني.

وكشف نائب رئيس جامعة أسيوط أن أغلب ما تم مناقشته خلال الاجتماع يتلخص في المطالبة بتأجيل مواعيد برنامج التربية العسكرية وذلك خلال فترة تعطيل الدراسة ، وتخفيف المناهج الدراسية والتركيز في عملية وضع الامتحان على الجزء الأول من الفصل الدراسي الثاني وتقسيم الدفعة الدراسية إلى مجموعات صغيرة ، مع التشاور مع الكليات المناظرة على مستوى الجامعات المصرية لوضع حلول موحدة متشابهة لكيفية إنجاز مشروعات التخرج في الكليات العملية وكيفية إجراء امتحانات الميدتيرم مع امتحانات نهاية العام .

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه تم الاستماع إلى طرح بعض الطلاب مشكلة صعوبة بعض الطلاب من غير القادرين في متابعة المحاضرات المحملة على الموقع الالكتروني حيث أوضح أنه تم الاتفاق على تجميعها في كل كلية على أن يقوم رئيس الاتحاد بتوصيلها للطلاب عن طريق اسطوانات إلكترونية

مجلس شئون طلاب جامعة أسيوط بعقد جلسة طارئة (1)
 
 
مجلس شئون طلاب جامعة أسيوط بعقد جلسة طارئة (5)
 
 
مجلس شئون طلاب جامعة أسيوط بعقد جلسة طارئة (3)

 

 


طلاب جامعة أسيوط

العملية التعليمية

اتحادات الكليات

تقارير مصرية

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