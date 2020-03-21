اليوم السابع
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تموين الأقصر: تحرير 83 مخالفة فى حملات بالأسواق والصيدليات خلال 24 ساعة

السبت، 21 مارس 2020 05:00 ص
تموين الأقصر: تحرير 83 مخالفة فى حملات بالأسواق والصيدليات خلال 24 ساعة حملات مديرية تموين الأقصر على الأسواق
الأقصر – أحمد مرعى

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قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناءاً على تعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وبرفقته رجال مباحث التموين والمفتش الصيدلي، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطري والإدارات التابعة للمديرية.

 

وأضاف الدكتور تامر صلاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك الحملات التى خرجت على مدار الـ24 ساعة الماضية، نجحت فى تحرير عدد 83 محضرا ومخالفة تموينية تشمل توقف مخبز بلدي وعدم إعلان عن الأسعار وفراخ بانيه منتهية الصلاحية.

كما أسفرت تلك الحملات عن ضبط 7 سلع مجهولة المصدر(ضبط عدد 1000 سرنجة حقن متنوعة وعدد 4 جركن بيتادين كل جركن يزن 5 لتر لدي محل مستلزمات طبية - عدد 10 زجاجة كحول طبيعي 70% مطهر وعدد 400 سرنجة حقن متنوعة - عدد 24 لتر كحول مجهول المصدر لدي محل مستلزمات طبية، و2 عدم وجود سجلات بمخبز بلدى، و7 عدم وجود شهادة صحية، و2 عدم نظافة مخبز بلدي، و9 ذبح خارج السخانة، و2 تجميع بنزين بمقدار 90 لتر، و3 استخدام أسطوانة بوتاجاز في غير الغرض، و6 خبز غير مطابق المواصفات، و5 عدم وجود فواتير ( 50 علبة سجاير بوكس بدون فواتير- 480 اختبار حمل – 4 كرتونة بإجمالي عدد 500 ماسك تنفس – 2 كرتونة بلاستر طبي بإجمالي عدد 160 علبة – 2 كرتونة جهاز وريد بإجمالي عدد 750 - 6 بستلة بسكويت – 12 زجاجة زيت – 4 لفة سكر – 2 كرتونة بسكويت كيك – 1 كرتونة بإجمالي عدد 6 زجاجة ديتول – 122 كمامة طبية – 26 علبة اسبراى – 3 زجاجة كحول)، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

حملات مديرية تموين الأقصر على الاسواق (1)
حملات مديرية تموين الأقصر على الأسواق

 

حملات مديرية تموين الأقصر على الاسواق (2)
حملات مديرية تموين الأقصر على الاسواق 

 

حملات مديرية تموين الأقصر على الاسواق (3)
حملات مديرية تموين الأقصر على الأسواق

 


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