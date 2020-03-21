اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 11:16 م
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"تلف الخصيتين والعقم" من مضاعفات كورونا على الرجال

السبت، 21 مارس 2020 11:00 م
"تلف الخصيتين والعقم" من مضاعفات كورونا على الرجال كورونا
فاطمة ياسر

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على الرغم من أن هذا الارتباط لم يثبت بعد ، إلا أن الباحثين يحثون مرضى فيروس التاجية الذكور على اختبار خصوبتهم بمجرد تعافيهم من المرض، وجاء ذلك خلال التقرير المنشور عبر جريدة "mirror".

أوضح التقرير، أنه في هذا الأسبوع  تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس التاجي كورونا في  العالم أجمع،  مما أدى إلى انتشار الذعر على نطاق واسع حول انتشار المرض.

وأضاف التقرير، أن هناك العديد من الأعراض التي يسببها الفيروس التاجي كورونا، ومنها  ضيق التنفس وارتفاع حرارة الجسم والسعال الجاف.

وفي نفس السياق، حذرت دراسة جديدة  أن المرض يمكن أن يسبب أيضًا تلفًا لخصيتين عند الرجال، فإن الباحثين من مستشفى تونغجي في ووهان يحثون مرضى الفيروس التاجي الذكور على اختبار خصوبتهم بمجرد شفائهم.

وفي دراستهم ، التي تم نشرها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ، أوضح الباحثون ، بقيادة البروفيسور لي يوفينغ ، أن "عدوى فيروسات التاجية الجديدة كورونا ناتجة بشكل رئيسي عن تلف الرئتين والجهاز المناعي ، ولكن نظريًا يمكن أن تتسبب عدوى فيروسات التاجية الجديدة أيضًا في تلف الخصية.

وأوضح التقرير أن الوقاية من الفيروسات التاجية كورونا تكمن في عدم السلام بالأيدي، وتقليل التقبيل وتجنب استخدام الأشياء الشخصية الخاصة بالأخريين، بالإضافة إلي عدم لمس الأسطح كالبلاستك والستيل والأوراق النقدية، لأنها ربما تحمل الفيروس التاجي كورونا ويمكن إنتقالها والإصابة بها.

وأضاف التقرير، أنه  الفيروس التاجي كورونا يغزو الخلايا من خلال مزيج من البروتين (بروتين S) وإنزيم يسمى ACE2، بالإضافة إلى الرئتين، ويتم التعبير عن هذا الإنزيم أيضًا من عدة أعضاء أخرى ، بما في ذلك الأمعاء الدقيقة والكلى والقلب والغدة الدرقية ، وفقًا للباحثين.

وقد يؤثر الفيروس التاجي على إنتاج الحيوانات المنوية، على وجه الخصوص ، يتم التعبير عن كميات كبيرة من ACE2 في الخصية ، مما يشير إلى أن الفيروس التاجي لديه القدرة على التسبب في تلف في هذه المنطقة، ويؤثر علي إنتاج الحيوانات المنوية وقد تسبب الحالات الشديدة العقم عند الذكور ، و قد يؤثر نقص الأندروجين على الخصائص الجنسية الثانوية والوظيفة الجنسية للذكور.

 


تلف الخصيتين من مضاعفات كورونا

كورونا تسمم العقم عند الرجال

الرحال ومضاعفات كورونا

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