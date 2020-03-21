اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 07:03 م
خالد صلاح
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تقليص وفود مفاوضات السلام السودانية فى جوبا بسبب كورونا

السبت، 21 مارس 2020 06:38 م
تقليص وفود مفاوضات السلام السودانية فى جوبا بسبب كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الخرطوم /أ ش أ/

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أعلنت وساطة مفاوضات السلام السودانية ، التى تستضيفها جوبا ، تقليص وفود التفاوض ، بسبب الإجراءات الإحتياطية لوباء كورونا، والإبقاء على المفاوضين الرئيسيين، والوسطاء الأساسيين فقط.

وقالت وساطة مفاوضات السلام السودانية إنه سيتم تقليص سكرتارية المفاوضات، وتغيير ترتيبات الجلوس فى قاعة الإجتماعات، وطريقة الحديث لوسائل الإعلام.

وكانت جنوب السودان أصدرت توجيهات تتعلق بالإجراءت الإحترازية للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا المستجد، ألغت بموجبها الفعاليات والتجمعات وأغلقت المدارس والجامعات.

 


مكافحة كورونا

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فيروس كورونا

جوبا

مفاوضات السلام السودانية

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