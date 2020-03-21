تعليم الغربية: استمرار تنفيذ خطة التطهير بالإدارات النوعية التابعة.. صور

كان وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية العشر ، ببدء حملة التطهير لجميع المدارس عقب انتهاء يوم العمل منذ الأحد الماضي، بالإضافة إلى جميع الإدارات النوعية التابعة للدواوين.

كما أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، رفع حالة الاستعداد القصوى واتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة كورونا ، حيث انتشرت فرق لتعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودور العبادة بمراكز المحافظة .

وأوضح محافظ الغربية ، أنه تم تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة و 199 مسجد على مستوي مراكز المحافظة، و 5 كنائس، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وعدد من المستشفيات، والوحدات الصحية والمحلية بميت حبيب بسمنود، بمشاركة فرق من الأطباء والمعاونين البيطريين بالمحافظة،

وأضاف ، أنه تم رفع جميع سجاد المصلين بمسجد سيدى أحمد البدوي ، واستبداله بسجاد جديد، ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ولضمان أعلي مستويات الوقاية والحماية .

من ناحيه أخرى اصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهات عاجله لرؤساء المدن والاحياء بتغليظ العقوبات علي اصحاب المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، لـ10 آلاف جنيه، وسحب التراخيص لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء بالحظر الجزئي من السابعه مساء وحتي السادسه صباح اليوم التالي.

كما شدد المحافظ علي تكثيف المرور علي اصحاب هذه المنشآت ومحاسبه كل من يخالف التعليمات بسحب تراخيصه فورا وتحرير محاضر لهم حتي يكونوا عبره لغيرهم للالتزام بالتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد المحافظ علي التنبيه علي أصحاب المحلات بوضع صناديق قمامة أمام المحلات لوضع المخلفات بها، وتحرير غرامات فوريه للمخالفين.