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تعرف على تفاصيل أول حالتى وفاة بـ" كورونا" فى الإمارات.. أحدهما جنسيته عربية

السبت، 21 مارس 2020 11:05 ص
تعرف على تفاصيل أول حالتى وفاة بـ" كورونا" فى الإمارات.. أحدهما جنسيته عربية علاج - ارشيفية
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، عن وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأوردت صحيفة البيان ، فى التفاصيل أن الحالة الاولى من الجنسية العربية وكان قادما من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما وتبين أن سبب الوفاة نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، والآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.

كما أكدت الوزارة أن كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة، حيث قالت إن الدراسات المتوفرة عن هذا المرض توضح أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 3.6 % وتزداد لدى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت مساء اليوم الجمعة، تعليق مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة، حتى اعتماد آلية الفحص المُسبق لفيروس كورونا، اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، قد منعت سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتا ابتداء من الأربعاء الماضي، وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي حرصا من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها في ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والاغلاق التدريجي للرحلات حول العالم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.


كورونا

فيروس كورونا

الامارات

وفاة بكورونا

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