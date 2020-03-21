تعرف على إجراءات المستشفى الجامعى بسوهاج لمواجهة فيروس كورونا

سوهاج محمود مقبول

مستشفى سوهاج الجامعى أحد أهم المستشفيات الموجودة على مستوى المحافظة هذه المستشفى هي خط الدفاع الأول لعلاج المرضى من كافة المراكز ويمتد عملها إلى المحافظات المجاورة.

وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية والاستعداد لكافة الاحتمالات ومواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

فقد اتخذ مجلس إدارة مستشفي سوهاج الجامعي عدد من الإجراءات الوقائية في هذا الصدد والتي من شأنها ‏الحفاظ على سلامة المرضى وذويهم والقائمين على العمل بها تعرف عليها

1- تشكيل فريق عمل للتعامل مع الأزمة.

2- ‏توفير غرفتين عزل بالإضافة إلى الغرفة التي توجد بالاستقبال العام لعزل الحالات.

3- ‏بدء صرف تذاكر الكشف بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي بدء من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 9:30 صباحا ‏بحيث لا تتجاوز نسبة 50٪؜ من اعداد التذاكر المحددة لكل عيادة.

4- ‏إلغاء الزيارة الخاصة بالأقسام الداخلية والاستقبال للحد من التجمعات داخل المستشفى.

5- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وذلك بالتنسيق ‏بين وحدة مكافحة العدوى والأقسام و إدارة المستشفى.

6- ‏التواصل الدائم‏ والتنسيق بين إدارة المستشفى و مديرية الشئون الصحية في هذا الشأن.

7 - ‏تنفيذ تعليمات المجلس الأعلى للمستشفيات الجمعية بخصوص التعامل مع ظاهرة انتشار الفيروس.