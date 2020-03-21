تطهير 400 منشأة حكومية ومسجد في الوادي الجديد خلال أسبوع

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد أن هيئة الخدمات البيطرية انتهت من تطهير عدد كبير من المصالح الحكومية خلال الفترة من 14- 20 مارس وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بتسخير إمكانيات الوزارة لمساعدة أجهزة الدولة في تطهير كافة المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة بالمواتير والعمالة والملابس الوقائية أثناء التطهير.

وتضمنت أعمال التطهير مبنى ديوان عام مديرية الطب البيطري - الادارة البيطرية بالخارجة وعدد 6 وحدات تابعة والادارة البيطرية بالداخلة و11 وحدة بيطرية تابعة - الخارجة ( قصر ثقافة مدينة الخارجة - بنك الائتمان الزراعي - مديرية الشباب والرياضة - الثقافية الجماهرية بموط) وفي الفرافرة ( الادارة البيطرية وعدد 5 وحدات تابعة - الوحدة المحلية لمركز ومدينه الفرافرة) - قصر ثقافة الفرافرة وباريس والداخلة- مدرسة والوحدة المحلية بقرية الجديدة - مبني الوقود بالفرافرة - الادارة البيطرية بباريس والمجزر - الادارة البيطرية ببلاط - الوحدة البيطرية ببلاط (3) .

كما شمل التطهير جميع مساجد مدينة الخارجة وقراها بإجمالي 325 مسجد و 7 مساجد بالقلون بالداخلة و 65 مسجد بالفرافرة والمدرسة الثانوية الجديدة بالداخلة - مركز شباب المعصرة بالداخلة - مدارس الموشية والمساجد بالداخلة - الوحدة المحلية بالقون بالداخلة - مبني مرور مركز الفرافرة - عدد 5 وحدات بيطرية بباريس - الوحدة المحلية لقري تنيدة ببلاط ومدرسة شرق بولاق ومبني الامن الوطني بالخارجة و استراحة نائب المحافظ بالخارجة و مديرية القوي العاملة الخارجة.



