تطهير 21 مجزر حكومي بالبحيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة تكثيف حملات تطهير و تعقيم المنشآت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد لمنع انتشار العدوى .

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة حملاتها اليومية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ووحدة مكافحة ناقلات الأمراض بعمل تطهير شامل لمعظم المنشآت الصحية والحيوية بعدة مراكز

حيث تم رش وتطهير مستشفى وادي النطرون والدلنجات وتطهير المساجد بادكو و عقد ندوه توعوية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه.

كما قامت مديريه الطب البيطري، برش وتطهير 21 مجزر حكومي بنطاق مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلي تنفيذ حملات رش وتطهير بالوحدات البيطرية والمناطق المحيطة بها و مباني المصالح الحكوميه والمطافى ومراكز الشرطه والمرور و المساجد بمراكز (وادي النطرون - كوم حمادة - النوبارية - حوش عيسي) .

وفى هذا السياق نفذت مديرية الزراعة بالبحيرة حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المدارس والوحدات المحلية والمصالح الحكومية والشوارع والأماكن الهامه بالمراكز من خلال معدات الرش بالإدارات الزراعية بايتاى البارود وحوش عيسى و كوم حمادة والرحمانية وكفر الدوار وادكو والمحمودية وشبراخيت .

وشدد محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف جهود التوعية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس كورونا المستجد و التأكيد على النظافة العامة بجميع المباني الحكومية واستمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

يذكر ان اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة قد وجه بتواصل الحملات الوقائيه واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمه والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

واشار محافظ البحيرة الى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

وكذلك تطهير المساجد الأهلية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة . والتنسيق مع مسؤولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يومياً للكنائس والأديرة .



