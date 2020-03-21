تجديد حبس 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

كتبت أمنية الموجي

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 5 متهمين قاموا بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيًا، بتهمة تحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 25 مليون جنيه) تقريباً.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزتهما على 5 هواتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.