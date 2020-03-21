"تجارية المنيا" تخصص أرقاما لتلقى شكاوى التجار والمواطنين.. تعرف عليها

وقال هشام طلعت عزام، سكرتير عام الغرفة، إن غرفة العمليات التي تم تشكليها تعمل علي مدار الساعة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والعمل علي توفير السلع، والتصدي لأي محاولات للإحتكار والغش التجاري، والتواصل مع المسؤولين لحل المشاكل، وتتلقي شكاوي التجار والمواطنين الخاصة بنقص أو إرتفاع أسعار السلع.

والأرقام التي خصصتها الغرفة هي:

أمين عام الغرفة - محمد محمود عبد العزيز (01063738824)

بندر المنيا (01014146116)

مركز المنيا (01090580282)

بندر ملوي (01096996496)

مركز ملوي (01001863833)

مركز بني مزار (01002424204)

مركز مطاي (01002731466)

مركز سمالوط (01007514405)

كما يمكن التواصل من خلال رقم الواتساب (01096777119).

وكانت غرفة العمليات فى الغرفة التجارية رصدت انتظام العمل بجميع المخابز البلدية، وأنها تعمل بكامل طاقتها علي مستوي المحافظة، مع وجود نقص في المطهرات خاصة الكحول، وتوافر جميع أنواع المنظفات واللحوم والدواجن والأسماك دون أي زيادة في أسعارها.

وقال محمود أبو الحسن، عضو مجلس الإدارة، إن عمليات الغرفة رصدت توافر جميع أنواع الخضروات مع زيادة طفيفة في أسعار بعض أصناف الفاكهة تقدر بنحو 5%، وثبات أسعار معظم الخضراوت ومنها: الطماطم، البطاطس، الملوخية، الباذجان، البصل، الفاصوليا الخضراء، الثوم، الفلفل الأخضر، القلقاس، الكوسه، الليمون، الكرنب، والجزر.

أكد رمضان أبو عاشور، عضو مجلس الإدارة، أن العمل منتظم في جميع المخابز البلدية علي مستوي المحافظة، دون حدوث مشكلات، لافتا إلي أنه تم رصد وجود إرتفاع في أسعار بعض السلع ومنها زيت الذرة إذ إرتفع ليسجل 27 جنيها بدلا من 25، الفول المستورد 15 بدلا من 12، الفاصوليا البيضاء 20 بدلا من 18 جنيها.

وتواصل عمليات الغرفة التجارية بالمنيا، بإشراف المحاسب أحمد راضي مخلوف، ونائبه أحمد حسن أبو الليل، وأيمن الأفندي عضو مجلس الإدارة، العمل علي مدار الساعة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، وتوافر السلع التموينية، والتصدي لأي محاولات للإحتكار والغش التجاري، والتواصل مع المسؤولين لحل المشكلات.