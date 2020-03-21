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تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية بدار السلام لـ 18 أبريل

السبت، 21 مارس 2020 03:53 م
تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية بدار السلام لـ 18 أبريل تزوير--أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، تأجيل محاكمة المتهم "فارس.ص"، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بدار السلام، تاجيلاً إداريا لجلسة 18 أبريل.

صدر القرار  برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهم "فارس.ص"، عاطل، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى، بأن أدلى باسم مغاير لصحة اسمه فى المحضرين رقم " 10537، 10385" جنح دار السلام، وكذلك بتحقيقات النيابة العامة، فصدر حكمين بالحبس على صاحب الاسم المنتحل ويدعى "عصام.م"، على النحو المبين بالتحقيقات.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.


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