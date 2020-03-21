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"بلدية دبي" تعقم شوارع المدينة للوقاية من كورونا

السبت، 21 مارس 2020 12:10 م
"بلدية دبي" تعقم شوارع المدينة للوقاية من كورونا شرطة دبى
إيمان حنا

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نفذت بلدية دبي بدولة الإمارات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة، نفذتها دائرة البلدية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق صحيفة البيان.

وانطلقت حملة التعقيم من شارع الرقة بحضور المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الذي أشرف على بدء حملة التعقيم، التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وكإجراء احترازي في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وثمن مواطنون الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم تنفيذها وفق بروتوكولات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ما أسهم في الحيلولة دون انتشاره، ونشر الطمأنينة والأمان بين الناس، مشيرين إلى أن الدولة تعاملت مع الحالات المصابة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، ما يؤكد قوة النظام الصحي، وذلك بفضل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع.

وأثنى الدكتور عبد الله الدرمكي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة، على الجهود الكبيرة والتدابير الاستباقية، التي اتخذتها الإمارات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات ومبادراتها الإنسانية المعنية بالصحة، ومنظمة الصحة العالمية والهيئات التابعة لها لمواجهة خطر انتشار الفيروس.

 

كورونا

فيروس كورونا

دبى

الامارات

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