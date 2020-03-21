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بريطانيا: القطاع الطبى الخاص سيتحد مع الحكومى للتعامل مع كورونا مجانا

السبت، 21 مارس 2020 05:52 م
بريطانيا: القطاع الطبى الخاص سيتحد مع الحكومى للتعامل مع كورونا مجانا كورونا
كتب رامى محيى الدين

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نشرت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن القطاع الطبى الخاص فى بريطانيا سيتحد مع الحكومى للتعامل مع كورونا مجانا.

 

حثت بريطانيا المواطنين، اليوم السبت، على التحلى بالمسؤولية عند شراء المواد الغذائية والتوقف عن تخزينها حتى يكون لدى العاملين فى مجال الصحة ما يكفيهم أثناء التصدى لتفشى فيروس كورونا.

 

وقال جورج يوستيس وزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية "عليكم التحلى بالمسؤولية عند التسوق وفكروا فى الآخرين"، وأضاف للصحفيين "شراء أكثر مما تحتاجه يعنى أن الآخرين لن يتمكنوا من الحصول على احتياجاتهم مما يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك العاملين فى الخطوط الأمامية، مثل أطبائنا وممرضاتنا وموظفى دعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

 

وقال يوستيس إنه خلال أزمة كورونا، زاد إنتاج المصنعين بنحو 50 بالمئة من الغذاء عما كانوا ينتجون فى الأوقات العادية.


كورونا

بريطانيا

القطاع الطبى فى بريطانيا

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