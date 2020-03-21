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بدون وداع.. مراسم دفن سيدة مصابة بكورونا فى تركيا وسط تشديدات صحية.. فيديو

السبت، 21 مارس 2020 07:37 م
بدون وداع.. مراسم دفن سيدة مصابة بكورونا فى تركيا وسط تشديدات صحية.. فيديو جانب من مراسم الدفن
كتب آسر أحمد

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وثق أحد المشاركين في دفن سيدة عجوز مصابة بفيروس كورونا، مراسم تشييع جثمانها الى مثواها الأخير، وسط تشديدات صحية كبيرة من قبل الأطباء والمتخصصين، وبدون وجود أقاربها وأصدقائها لألقاء النظرة الأخيرة على جثمانها.

 

وانتشر مقطع الفيديو للسيدة التي توفت مصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا، عبر مختلف منصات السوشيال ميديا، وسط تحذيرات كبيرة من قبل الكثيرين لاتباع تعليمات السلامة والبقاء داخل منازلهم للتصدي للفيروس الذي أجتاح معظم دول العالم.

 

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا، وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9840 آخرين".

مراسم الدفن
مراسم الدفن
 

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في تصريحات يوم الجمعة: "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

 

جانب من مراسم الدفن
جانب من مراسم الدفن

 

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على هذا الوباء.

 

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من دول العالم والمنظمات مع الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".


فيروس كورونا

كوفيد 19

الصحة العالمية

مشهد دفن مصابة كورونا

تركيا

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