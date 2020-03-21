بدل الهدايا خليها وقاية.. فى عيد الأم 5 نصائح عشان تحمى جدتك ومامتك من كورونا

كتبت نهير عبد النبى

"بدل الهدايا خليها وقاية"،هو الشعار الذى يجب أن نتبعه جميعها فى ظل انتشار فيروس كورونا مع احتفالات عيد الأم ، فمن الطبيعى أن يحتفل العالم فى 21 من مارس بعيد الأم من خلال تقديم الهدايا والاحتفال بها ولكن الوقاية خيرا من الهدايا ، لذلك يقدم اليوم السابع بعض النصائح لحماية الأمهات والأجداد من الإصابة بفيروس كورونا حسب ما ذكره موقع nytimes.

نصائح لوقاية الأمهات من فيروس كورونا



1:ينصح بمنع الزيارات عن كبار السن وذلك لعدم انتقال العدوى لهم وحماية جهازهم المناعى من الأمراض.

2: تشجيع الأمهات على غسل اليدين بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية كل ساعتين على الأقل، فذلك يحميهم من العدوى.

3:الخضروات والفواكه من أهم الأطعمة التى تعزز صحة الجهاز المناعى، لذلك عليك بتشجيع جدتك ووالدتك على تناول الخضروات دائما لحمايتهم من العدوى.

4:شجعها على استخدام الكحول المركز بنسبة 70% وتعقيم اليدين بها باستمرار، حيث انه يساعد على التخلص من الفيروس ومنع انتقال العدوى.5:فى حالة إصابتك بنزلة برد وأنفلونزا ابعد عنها تمام واعزل نفسك فى غرفتك حتى لا تنقل لها العدوى وتؤثر على جهازها المناعى.

6: ابعدها عن الأماكن التى ينتشر بها الدخان حتى لا تؤثر على صحة جهازها التنفسى والرئتين.

7: فى حالة إصابتها بأى أمراض مزمنة عليك بالاهتمام بإعطائها الأدوية فى مواعيدها المضبوطة مع قياس نسبة السكر والضغط دائما.