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انفوجراف.. تعرف على أرقام التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد

السبت، 21 مارس 2020 04:59 م
انفوجراف.. تعرف على أرقام التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد تعرف على أرقام التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد
كتبت هند مختار

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نشرت الحكومة انفوجراف يتضمن أرقام الحساب للتبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه خلال الأيام الماضية تم تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نُفيد بأن هناك حسابًا خاصًا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية.

 سويفت كود:

CBEGEGCXXXX

اسم الحساب:

صندوق تحيا مصر 037037 -مواجهة الكوارث والأزمات

وأشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية.

 


التبرع

كورونا المستجد

الحكومة

مصر

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