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انطلاق مبادرة"بحبك يا بلدى" لفتاة بورسعيدية لتطهير الشوارع لمواجهة كورونا .. صور

السبت، 21 مارس 2020 07:18 م
انطلاق مبادرة"بحبك يا بلدى" لفتاة بورسعيدية لتطهير الشوارع لمواجهة كورونا .. صور تطهير الشوارع لمواجهة كورونا
بورسعيد - محمد فرج

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انطلقت مبادرة شبابية عقب إصدار محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان تعليماته بتكثيف التطهير كاحتياطات احترازية فيروس كورونا، وجميع الأماكن ذات الكثافة العالية والأماكن الأكثر توافد والشوا رع بأكملها، والعمائر السكنية والمساجد من قبل بفريق عمل مكافحة ناقلات الأمراض ببورسعيد.

شارك المهندس أسامة رخا مدير مكافحة ناقلات الأمراض ببورسعيد، والمهندسة منى من وحدة ناقلات الامراض والجهاز المعاون بالمركز ، فعاليات مبادرة "بحبك يا بلدي" التى تسمح يتطوع الفتيات والشباب الواعي لمساعدة فى عمليات التطهير المكثف والسريع، للسيطرة على انتشار الفيروس بالمحافظة، وبمشاركة جمعية الأمين للخدمات الإجتماعية، ومجموعة رؤية الإعلامية، بالإضافة إلى تطهير جميع المساجد والمنشآت الحكومية والشوارع والحدائق والمتنزهات .

وصرح المهندس أسامة رخا مدير مكافحة ناقلات الأمراض ببورسعيد، أنه على استعداد تام لتبني أي مبادرة تساهم فى حل الأزمة التي تمر بيها البلاد من جهد ومعدات وبمشاركة رجال وحدة ناقلات الأمراض بالصحة وفريق التطهير المكثف، ومتابعة عمليات التطهير اليومية لجميع أنحاء المحافظة.

وأوضح أن وحدة ناقلات الأمراض بالصحة تباشر وفريق التطهير المكثف مهامها، للقضاء على أي احتمالية اشتباه بوجود الفيروس بالأماكن جميعها، وتواصل عمليات التطهير على قدمٍ وساق وعلى استعداد تام لتلقي اي شكاوى من المواطنين بالتوجه السريع التطهير .

وفى سياق آخر شنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد حملة مكبرة لضبط المخالفين لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية باستثناء الصيدليات والخدمات والمواد الغذائية.

وأسفرت الحملة التى قادها اللواء هشام خطاب، مدير امن بورسعيد ضبط أحد محلات "بلاى ستيشن " بحى الضواحي تعمل فى الخفاء من خلال إغلاق المحل وبه عدد كبير من الشباب والأطفال بالتحايل على قرار الغلق لمواجهة كورونا.

وعلى الفور تم القبض على المسئول عن المحل وتحرير محضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية التى تقضى بتشميع المحل .

ومن جهة أخرى قام ضباط وأفراد الأقسام بتسير الدوريات الراكبة للتنبيه على جميع أصحاب المحلات الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة فضلا عن تحرير عدد من المخالفات للمحلات والمقاهي التى تخالف قرار الغلق حرصا على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور حتى آخر مارس للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية".

وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها

تطهير الشوارع لمواجهة كورونا (1)
تطهير الشوارع لمواجهة كورونا 
تطهير الشوارع لمواجهة كورونا (2)
تطهير الشوارع لمواجهة كورونا 
تطهير الشوارع لمواجهة كورونا (3)
تطهير الشوارع لمواجهة كورونا 
 
 

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