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اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

السبت، 21 مارس 2020 06:30 ص
اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية أمطار - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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حذر تقرير صادر من مركز التنبؤ بالطقس التابع لقطاع التخطيط وخرائط مصر، من احتمالية سقوط أمطار خفيفة اليوم السبت على السواحل الشمالية والشرقية، وتقل شدتها كلما تم الاتجاه إلى سيناء.

فيما تستمر موجة الصقيع التى تضرب الإسكندرية منذ عدة أيام، حيث شهدت الإسكندرية ازدياد فى الرياح أدى إلى ارتفاع الأمواج، وغلق ميناء الإسكندرية، انخفاض فى درجات الحرارة وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وطالب مركز التنبؤ كافة الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تلك التقلبات الجوية، والتى فى غير توقيتاتها المعتادة من العام.

من جانبها، رفعت شركة الصرف الصحى درجة الاستعداد، لمواجهة أى بلاغات بتجمع مياه الأمطار، وشدد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على متابعة أعمال تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية، وتفقد أماكن تمركز سيارات الشفط التابعة لشركة الصرف الصحى، وقامت محطات الرفع بأعمال رفع كفاءتها وأعمال صيانة عاجلة لكافة المعدات.

وأكد اللواء محمود نافع، أن شركة الصرف الصحى، تمتلك أسطولاً كبيرًا لمواجهة النوات بالشتاء، حيث تمتلك الشركة أكثر من 90 سيارة شفط ونحو 4 سيارات للسيول، وقد وضعت الشركة خطة لتمركز سيارات الشفط وسيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، كما قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.


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