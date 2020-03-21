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المصالح الحكومية بالوادي الجديد تستكمل إجراءات التعقيم تحسبا كورونا

السبت، 21 مارس 2020 02:23 م
المصالح الحكومية بالوادي الجديد تستكمل إجراءات التعقيم تحسبا كورونا تطهير المصالح الحكومية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادي الجديد عن استكمال تنفيذ أعمال التطهير داخل المصالح الحكومية على مستوى كافة المراكز والقرى وكذلك تنفيذ أعمال تطهير المدارس خلال فترة توقف الدراسة بها والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتطهير كافة المنشآت والمؤسسات حيث جرى تخصيص عدد من العاملين في كل مصلحة للقيام بعملية تطهير المنشأة بعد تدريبهم بمعرفة متخصصين من مديريتي الصحة والطب البيطري بالمحافظة. قامت مديرية الزراعة بالخارجة بتنفيذ أعمال التطهير في مبنى الديوان العام والإدارات الزراعية التابعة لها كما نفذ مجلس مدينة الخارجة والداخلة والفرافرة باريس وبلاط أعمال التطهير داخل الوحدات المحلية.

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أعمال تطهير وتعقيم لمبنى ديوان المديرية ولمراكز الشباب حيث نفذ مركز شباب الموشية وغرب الموهوب والكفاح وغيرها من المراكز القروية حملات تطهير وتعقيم داخل وخارج المنشآت للوقاية من الفيروس ونفذت عدد من الجمعيات الأهلية بمراكز المحافظة أعمال تطهير المنشآت ومراكز التدريب.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد ناقشت الموقف الصحى وخطة المديرية لمواجهة فيروس كورونا حيث تم استعراض خطة الطوارئ ومواجهة الأزمات واستعدادات قطاع الصحة بالمحافظة للتعامل مع الأزمة من خلال تكثيف التوعية بطرق الوقاية ومكافحة العدوي وتجهيز كافة المستشفيات بالمستلزمات والأدوية والتجهيزات اللازمة.

وجرى التوجيه بتكثيف حملات التفتيش الصيدلي والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية ومحاربة محاولات رفع الأسعار، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بكافة فئاتهم من خلال المواد الإعلامية التي تحمل الإرشادات الصحية للوقاية ومكافحة المرض وتسجيلها على اسطوانات لتوزيعها على الطلاب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم .

كما جرى التوجيه بتنفيذ نماذج محاكاة للأزمات وتدريب الفريق الطبي على كيفية التعامل معها بالإضافة إلى تفعيل التواصل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل المختلفة للإجابة على التساؤلات والرد علي الشائعات.

وتم التوجيه أيضل بتشكيل لجان للمرور علي الفنادق والشركات والمطارات للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات الصحية وإجراءات التعقيم والفحص.

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