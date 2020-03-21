اليوم السابع
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المحلات التجارية فى العمرانية تتحدى قرارات الإغلاق.. فيديو

السبت، 21 مارس 2020 09:40 م
المحلات التجارية فى العمرانية تتحدى قرارات الإغلاق.. فيديو محلات التجارية فى العمرانية تتحدى قرارات الإغلاق
كتب: محمد فهيم عبد الغفار – تصوير ماهر إسكندر

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شهدت منطقة العمرانية في محافظة الجيزة، قيام عدد من المحلات التجارية بمخالفة قرارات الحكومة في الإغلاق بالمواعيد المحددة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور للحد من انتشار فيروس كورونا.

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، تزاحم المواطنين أمام المحلات التجارية مما قد يعرض لخطر انتقال عدوى فيروس كورونا.

ونص قرار رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة الأسبوعى فى مادته الأولى على تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه.

 

وأشار القرار في مادته الثانية، إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

 


كورونا

المحلات التجارية

المطاعم

المقاهى

فيروس كورونا

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