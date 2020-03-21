المتهمون بالتنقيب عن الآثار فى بولاق: "كنا عايزين نسدد الديون اللى علينا"

كتب سليم على

اعترف المتهمون بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل، أمام نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، والبالغ عددهم 6 أشخاص، ان الدافع وراء التنقيب هو مرورهم بضائقة مالية قائلين:" كنا عايزين نسدد الديون اللى علينا" ، وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامى لاستكمال التحقيقات.

وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، بقيادة المقدم محمد الشمود رئيس المباحث، والنقيب محمد هانى معاون المباحث بشارع السبتیة دائرة القسم، تمكن من ضبط كل من" م. ع. د"، 51 سنة، عاطل، و"ح. إ. إ"، 24 سنة، فنى الومیتال، "م. ا. إ، 19 سنة، عامل،" م. م. أ"، 35 سنة، عامل، أثناء استقلالھم السیارة رقم ر ل ل 739 مودیل 2010م سوداء اللون ( ملك وقیادة الأول).

وبتفتیش السیارة عُثر بداخلھا على بدلة غطس، 3 غطس نظارات، قناع أكسجین، مبالغ مالیة ( 1960 جنیھا, 102 دولار أمریكى)، بمناقشتھم عما أسفر عنه الضبط أقروا بحیازتھم لأدوات الغطس المضبوطة بقصد استخدامھا فى أعمال التنقیب عن الآثار، داخل شقة مستأجرة كائنة بالطابق الارضى بعقار بحارة الأغوات، من شارع السبتیة، وحیازتھم للمبالغ المالیة بقصد شراء الأدوات اللازمة فى أعمال الحفر والتنقیب.

باستھداف الشقة أمكن ضبط كل من "ح. ح"، 30 سنة، حاصل على بكالوریوس نظم ومعلومات،"و. ر"، 49 سنة، صاحب محل دراجات بخاریة مستأجر الشقة محل الضبط أثناء قیامھما بالتنقیب عن الآثار داخل الشقة المشار إلیھا.

وعثر بداخلھا على حفرة قطرھا 5.1 × 5.2 متر بعمق 7 متر، وأدوات تنقیب على موتور رفع میاه،خرطوم شفط میاه، سلم من الحبال، مصباح كھربائى، أدوات تنقيب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.