كيف يتأثر مرضى السكر بفيروس كورونا ولماذا هم أكثر عرضة للعدوى؟

كتبت فاطمة خليل

على الرغم من أن فيروس كورونا الجديد COVID-19 يمكن أن يؤثر على أي فرد سليم، إلا أن الدراسات تقول إن أولئك الذين لديهم تاريخ من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، أكثر عرضة للعدوى والإصابة بأعراض أكثر شدة مقارنة بالأصحاء، وبالتالى فإن الفيروسات التاجية هى الأكثر خطورة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يتأثر مرضى السكر بفيروس كورونا؟

عندما يعاني الشخص من مرض السكري، فإنه لا يؤثر ببساطة على مستويات الجلوكوز في الدم في الجسم فحسب، بل يؤثر أيضًا على مستويات إنتاج الإنسولين في الجسم، وهذا يمكن أن يكون له مضاعفات دائمة ، خاصة على المناعة.

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع أو عدم التحكم في مستويات السكر في الدم لديهم تدفق دم أقل من الطبيعي، مما يجعل من الصعب على الجسم استخدام المغذيات، والدفاعات الطبيعية التي تهدف إلى حماية الجسم من العديد من العدوى وتعزيز الشفاء، وبالتالي ، يستغرق الأمر عادةً وقتًا أطول من المعتاد حتى يتعافى مرضى السكري أيضًا.

بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والمخاطر المزمنة من أولئك الذين ليس لديهم مرض السكري.

وقد أظهرت الدراسات الآن أيضًا أنه حتى ارتفاع مستويات تدفق الدم يمكن أن يجعل الأشخاص عرضة لتجربة النتائج الخطرة والعدوى ووقت طويل للشفاء.

إذا كنت مريض سكر ماذا عليك ان تفعل؟



مع تزايد عدد الحالات، من المهم أن تتبع وسائل النظافة الصحية والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لتقليل خطر الإصابة، إذا كان لديك مرض السكرى أو كان أحد أفراد أسرتك يعاني من نفس المرض.

بالنسبة لمرضى السكر والأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن، فإن التباعد الاجتماعي هو الأهم حيث يجب أن يكونوا أكثر صرامة ويتجنبوا التجمعات والأماكن المزدحمة.

وقال الدكتور دانشري أتري سينج ، الطبيب الاستشاري بمستشفى جوبيتر بالهند، أن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة يجب أن يتخذوا احتياطات إضافية لصحتهم وأن يكونوا على اطلاع على الأعراض الطفيفة والكبيرة لفيروس كورونا.

وأضاف يجب على مرضى السكري التأكد من فحص مستويات السكر في الدم بانتظام ، لأن أي أعراض لفيروس كورونا قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

كما هو الحال مع أي مرض ، فإن الكشف المبكر يمكن أن يمنع المشاكل المستقبلية، يجب على مرضى السكري الانتباه دائمًا إلى أي تغييرات في أجسامهم يمكن أن تشير إلى وجود عدوى.

كن على علم بجميع الأعراض المرتبطة بـ COVID-19 وتصرف بذكاء.

يجب أيضًا رعاية مرضى السكري الذين يعانون من أي مرض فيروسي في الحال لأن السكر يمكن أن تجعل من الصعب على الجسم التغلب على العدوى بشكل طبيعي ، إذا لم يتم الاعتناء بها في الوقت المناسب ستؤدي إلى مضاعفات شديدة مثل الالتهاب الرئوي وفشل الكلى (الذي تم ربطه بوفيات COVID-19).

الجهاز المناعي معرض للخطر بالفعل ، مما يجعل من السهل على الفيروسات أن تزدهر في الجسم وسط ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، بالإضافة إلى ذلك ، مع مستويات الالتهاب السيئة ، يمكن أن يؤثر أيضًا على تشخيص مرض السكري.

في الوقت نفسه ، من المهم أيضًا ألا تفوتك أي من الأدوية الخاصة بك.