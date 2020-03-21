اليوم السابع
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العراق.. صورة لـ5 حالات بعد تماثلهم للشفاء بينهم سيدة حامل

السبت، 21 مارس 2020 11:15 ص
العراق.. صورة لـ5 حالات بعد تماثلهم للشفاء بينهم سيدة حامل الحالات ال5 التى شفيت من فيروس كورونا
كتب كامل كامل

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تنشر وكالة السومرية نيوز العراقية، صورة للمصابين الخمسة الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا.

وبحسب ما اعلنته دائرة صحة الكرخ في العراق ، فأن المصابين غادروا مستشفى الفرات العام، مشيرة الى ان "من بينهم امرأة حامل واخرى بعمر 70 عاما".

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل حالة وفاة جديدة، متأثرة بفيروس كورونا المُستجد، لرجل يبلغ من العمر 68 عاما، ليصل إجمالى أعداد المتوفين بسبب الفيروس القاتل 14 حالة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، أمس، أنه تم اكتشاف 15 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الإصابات فى عموم البلاد إلى 192 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية - فى بيان صحفى نقلته وكالة الأنباء العراقية - أن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 4 فى بغداد و5 فى النجف و3 فى بابل وواحدة فى كل من ذى قار والبصرة وكربلاء، فيما سجلت الوزارة 49 حالة شفاء تام، يقابلها 13 حالة وفاة.

العراق
الحالات ال5

 


العراق

فيروس كورونا

حالات إصابة بكورونا

متعافين من كورونا

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