اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصين تسجل "صفر" في الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي

السبت، 21 مارس 2020 08:35 ص
الصين تسجل "صفر" في الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني لليوم الثالث على التوالي.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تلقت اللجنة تقارير عن تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني أمس، حيث كانت جميعها حالات وافدة من الخارج.

ومن بين الحالات الـ41 الوافدة، تم تسجيل 14 حالة في بكين و9 حالات في شانجهاي و7 في مقاطعة قوانجدونج و4 في مقاطعة فوجيان وحالتين في كل من مقاطعات تشجيانج و شاندونج و شنشي على الترتيب، وحالة واحدة في مقاطعة سيتشوان، وتم الإبلاغ عن 269 حالة وافدة من الخارج حتى نهاية يوم الجمعة، وفقا للجنة.

وخرج 590 شخصا من المستشفى بعد شفائهم أمس، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 173 إلى 1963 حالة.

ووصلت إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81008 حالات بنهاية يوم الجمعة، من بينهم 6013 مريضا مازالوا يتلقون العلاج و71740 مريضا غادروا المستشفى بعد شفائهم، وتوفي 3255 شخصا بسبب المرض.

وقالت اللجنة إنه لايزال هناك 106 أشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن 9371 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية. وفي يوم الجمعة، خرج 1191 شخصا من المراقبة الطبية.

وبنهاية يوم الجمعة، تم الإبلاغ عن 256 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و17 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و135 حالة في تايوان بما في ذلك حالتا وفاة.

وخرج 98 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و28 في تايوان من المستشفى بعد شفائهم.

 


الصين

فيروس كورونا

اصابات بكورونا

بكين

هونج كونج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء حظر التجوال فى الأردن لمواجهة كورونا.. والحبس الفورى للمخالفين

السبت، 21 مارس 2020 08:26 ص

مدير صحة شمال سيناء: لم يتم تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 08:24 ص

الخط الساخن لـ "الصحة" 105 يواصل الرد على استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 08:02 ص

اليوم.. مباردة شبابية فى العريش لتطهير وتعقيم دار الأيتام لمواجهة كورونا

السبت، 21 مارس 2020 08:00 ص

خطبة الجمعة فى امريكا على الإنترنت بدون مصلين بسبب "كورونا"

السبت، 21 مارس 2020 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تتابع إغلاق المقاهى والمطاعم المخالفة لمواجهة فيروس كورونا

الداخلية تتابع إغلاق المقاهى والمطاعم المخالفة لمواجهة فيروس كورونا

التعليم العالى: 4.3 مليار تكلفة التحول التكنولوجى للدراسة بالجامعات

التعليم العالى: 4.3 مليار تكلفة التحول التكنولوجى للدراسة بالجامعات

هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين

النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين

التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

رغم قرار تأجيل القضايا.. هذه الدوائر تعمل بمحكمة الاستئناف

رغم قرار تأجيل القضايا.. هذه الدوائر تعمل بمحكمة الاستئناف

اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

طلب إحاطة للحكومة بإجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار

طلب إحاطة للحكومة بإجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار

الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا

الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا

كيف فشلت محاولات الإخوان فى إثارة الشائعات ضد الدولة المصرية عن كورونا؟

كيف فشلت محاولات الإخوان فى إثارة الشائعات ضد الدولة المصرية عن كورونا؟

"الكهرباء" تطمئن المواطنين: المحصل يرتدى كمامة ومزود بمواد مطهرة

"الكهرباء" تطمئن المواطنين: المحصل يرتدى كمامة ومزود بمواد مطهرة

كيف يستفيد أولياء الأمور والمعلمون من توقف الدراسة؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد أولياء الأمور والمعلمون من توقف الدراسة؟.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة