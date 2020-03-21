اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 10:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: تسجيل 9 إصابات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد..ووفاة حالتين

السبت، 21 مارس 2020 09:04 م
الصحة: تسجيل 9 إصابات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد..ووفاة حالتين كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.
4681988
 
 
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
 
وأوضح مجاهد ، أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.
 
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، مضيفا  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.
 
وأكد مجاهد  ، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
 
كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
 
 
 

الصحة

فيروس كورونا

الوفيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النجاة من كورونا فى العزل.. الصحة توجه المواطنين لمنع الاختلاط.. وتطالبهم بالابتعاد عن القادمين من الخارج وتلزمهم بحجر صحى 14 يوما.. وتؤكد: 285 حالة خلال 22 يوما معدل طبيعى.. وتخصيص مستشفى عزل بكل محافظة

السبت، 21 مارس 2020 05:07 م

مدير تطعيمات المصل واللقاح: العطسة الواحدة يخرج معها من الجسم 4500 ميكروب

السبت، 21 مارس 2020 05:00 م

إجراءات احترازية صارمة بمستشفى سعاد كفافى الجامعى.. ومدير المستشفى يوضح حقيقة حالة مريض "القلب"

السبت، 21 مارس 2020 03:43 م

الخط الساخن لـ "الصحة" 105 يواصل الرد على استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 08:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة