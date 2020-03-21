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"الصحة الكويتية": 17 حالة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة والإجمالى 176

السبت، 21 مارس 2020 11:15 ص
"الصحة الكويتية": 17 حالة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة والإجمالى 176 المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت عن تسجيل إصابة 17 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح العدد الإجمالي للمصابين داخل الكويت 176.
 
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد اعلن اليوم شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ باسل الصباح قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الخمس من الفيروس .

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى.

ولم يسجل بر الصين الرئيسى أى إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى، فى حين ارتفع عدد الإصابات اليومية بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي سجل 39 إصابة مؤكدة جديدة يوم الخميس، جميعها بين وافدين قدموا إلى البلاد.

وقالت السلطات الصحية أمس الجمعة إن من ضمن الإصابات الجديدة بين الوافدين 14 حالة في قوانغدونغ وثماني إصابات في شنغهاي وست حالات في بكين.

ولم تشهد مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي وبؤرة انطلاق المرض، أي حالات جديدة لليوم الثاني.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على بر الصين الرئيسي إلى 80967 حالة. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس في بر الصين الرئيسي 3248 حتى نهاية يوم الخميس بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق.

 

 
 

 


كورونا

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الكويت

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