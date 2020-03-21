الحماية المدنية تنقذ أسرة محتجزة داخل عقار فى بولاق أبو العلا

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ أسرة محتجزة داخل أحد العقارات بمنطقة بولاق أبو العلا، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

وورد بلاغ لغرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بانهيار جزء من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة، وانهيار السلم الداخلى للعقار وبداخله محتجزين.

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتبين إنهيار الدرج بالدور الأول والثانى واحتجاز أسرة بداخل المبنى، حيث تمكنت القوات باستخدام المعدات اللازمة من إنقاذ أفراد الأسرة المحتجزين واستخراجهم جميعا بحالة صحية جيدة، ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين وتقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

كما نجحت منذ أيام وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ طفل عقب احتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى.

وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة باحتجاز طفل داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الدخول .

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت باستخدام السلم الهيدروليكى، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب، وإخراج الطفل سالمًا وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء أهليته الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، استجابوا لمسنة ومساعدتها ونقلها إلى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى بمدينة نصر، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.